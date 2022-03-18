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1 час назад

Названы причины образования язвы при лечении COVID-19

Мария Иглина

Из-за применения некоторых лекарств от коронавируса может образоваться желудочная язва. Об этом заявил главный профилактолог УрФО Сергей Токарев, передает Gismeteo.

Названы причины образования язвы при лечении COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам эксперта, именно многие жаропонижающие и анальгетики способствуют развитию язвы. А тем, у кого уже диагностирован хронический гастрит, необходимо отдельно принимать при лечении противоязвенные препараты, проконсультировавшись при этом с врачом.

Медик также отмечает, что формирование язвы еще бусловлено и общим ослаблением иммунитета из-за коронавирусной инфекции, и активностью бактерий H.pylori. И чтобы это выявить, необходимо сдать анализ крови.

Ранее вирусолог назвал срок нового всплеска COVID-19 в России.

Новости,Сергей Токарев,
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