Названы причины образования язвы при лечении COVID-19

Из-за применения некоторых лекарств от коронавируса может образоваться желудочная язва. Об этом заявил главный профилактолог УрФО Сергей Токарев, передает Gismeteo.

По словам эксперта, именно многие жаропонижающие и анальгетики способствуют развитию язвы. А тем, у кого уже диагностирован хронический гастрит, необходимо отдельно принимать при лечении противоязвенные препараты, проконсультировавшись при этом с врачом.