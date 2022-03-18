Вирусолог назвал срок нового всплеска COVID-19 в России

Врач-вирусолог Евгений Тимаков считает, что подъем заболеваемости COVID-19 в России может произойти осенью. Его слова передает ТАСС.

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«Осенью вероятен всплеск повторный заболеваемости, и дальше все будет зависеть от мутаций коронавируса. Если планово, то осенью-весной будет наблюдаться подъем заболеваемости», — сказал Тимаков.

Мутации коронавируса все ещее непредсказуемы и не зависят от сезонов. В России сформирован достаточный коллективный иммунитет к COVID-19, из-за чего летом эпидемиологическая обстановка будет стабильной, предполагает специалист.

Однако Тимаков призвал повторно вакцинироваться от коронавируса тем, кто перенес омикрон-штамм. Привиться стоит до начала жаркого периода, чтобы перенести процедуру легко.