«Cпутник-V» нейтрализовал омикрон-штамм лучше вакцины Pfizer

Результаты исследования Центра имени Н. Ф. Гамалеи и итальянского Института инфекционных заболеваний имени Лаззаро Спалланцани доказали, что российская вакцина от Covid-19 показала лучшую нейтрализующую активность против омикрон-штамма — по сравнению с препаратом от компаний Pfizer и BioNTech.

Российский Центр имени Н. Ф. Гамалеи и итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Лаззаро Спалланцани в Риме представили результаты совместного исследования. В нем сравнивались уровни антител привитых двумя дозами «Cпутника-V» (31 человек) и зарубежной вакциной от Pfizer и BioNTech (17 человек), а также способность их плазмы крови нейтрализовать омикрон-штамм коронавируса в разные сроки после прививки.

"Для начала ученые проанализировали вируснейтрализующую активность образцов против исходного, уханьского варианта SARS-CoV-2 в сравнении с «омикроном». «Исследование было проведено в Институте Спалланцани в равных лабораторных условиях без статистически значимых различий в вируснейтрализующей активности против штамма, зарегистрированного в Ухане", — уточнили исследователи.

Снижение титров антител к новому варианту, если сравнивать с «классическим», составило 8,1 раза для людей, вакцинированных российским препаратом, и 21,4 раза для группы привитых BNT162b2.

Российская вакцина показала высокие титры антител против омикрон-штамма — более чем в два раза выше по сравнению с уровнями антител людей, привитых двумя компонентами вакцины от Pfizer.

Затем выборку разбили на семь групп, в соответствии с уровнем их антител к RBD-домену S-белка вируса. Как показал анализ образцов с наивысшими титрами (75-100%), у всех участников, вакцинированных «Спутником-V», из этой группы были антитела, нейтрализующие омикрон-штамм. Показатель для привитых Pfizer между тем составил 83,3%.

Более того, 74,2% всех образцов плазмы крови участников, получивших две дозы «Спутника-V», удалось нейтрализовать «омикрон», по сравнению с 56,9% у второй вакцины.

Как объясняют авторы исследования, преимущество российского препарата — в том, что при его создании взяли исходный S-гликопротеин, то есть так называемый спайк-белок без пролин-стабилизации и прочих модификаций. Напротив, мРНК-вакцина BNT162b2, разработанная американским фармгигантом Pfizer вместе с немецкой биотехнологической компанией BioNTech, использует S-белок в пролин-стабилизированной форме.