Врач развеял популярный миф о ветряной оспе

Так, специалист рассказал, что среди многих людей распространено мнение, что ветрянкой нужно переболеть в детстве, потому что в младшем возрасте это заболевание переносится легче.

С одной стороны медик согласился с утверждением, а с другой отметил, что никто не может гарантировать, что болезнь у ребенка будет протекать в легкой форме. По его словам, в некоторых случаях ветрянка может привести к опасному осложнению, а именно к ветряночному или герпетическому энцефалиту. Заболевание характеризуется поражением центральной нервной системы.