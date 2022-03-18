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12 минут назад

Врач развеял популярный миф о ветряной оспе

Мария Иглина

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы "Жить здорово!" на Первом канале Андрей Продеус развеял распространенный миф о ветряной оспе. Ролик появился в блоге эксперта на платформе "Яндекс.Дзен".

Врач развеял популярный миф о ветряной оспе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, специалист рассказал, что среди многих людей распространено мнение, что ветрянкой нужно переболеть в детстве, потому что в младшем возрасте это заболевание переносится легче.

С одной стороны медик согласился с утверждением, а с другой отметил, что никто не может гарантировать, что болезнь у ребенка будет протекать в легкой форме. По его словам, в некоторых случаях ветрянка может привести к опасному осложнению, а именно к ветряночному или герпетическому энцефалиту. Заболевание характеризуется поражением центральной нервной системы.

Продеус рекомендует прививать детей от ветрянки, а не ждать, пока они ею переболеют.

Ранее ученые объяснили, почему нахождение дома вызывает депрессию.

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