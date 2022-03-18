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4 часа назад

Ученые объяснили, почему нахождение дома вызывает депрессию

Даша Краснова

Британские ученые из Института психиатрии, психологии и нейронаук выявили связь между длительным нахождением дома и тяжелой депрессией. Об этом сообщает Neuroscience News со ссылкой на JMIR mHealth and uHealth.

Ученые объяснили, почему нахождение дома вызывает депрессию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты наблюдали за 164 пациентами с большим депрессивным расстройством. С помощью данных о геолокации, они выяснили, сколько времени пациенты проводили дома.

Оказалось, реже покидали дом люди более старшего возраста и с более выраженными симптомами. В будни связь между симптомами была сильнее, чем в выходные.

До этого мы рассказывали, как легко вырастить перец у себя дома.

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