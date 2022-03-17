Врач рассказала, как помочь организму справиться с бессонницей

"Самый главный принцип – примерно в одно и то же время ложиться и вставать. Даже если вы долго не могли заснуть, нужно вставать, как обычно, можно по будильнику. Очень важно не спать днем, не добирать ночной сон. Постель мы не должны использовать ни для чего, кроме сна. Новости, телефон, просмотр телевизора – все это делать в постели нежелательно. Еще важный момент: за два-три часа до сна выключать телефоны и не употреблять никакого кофеина".