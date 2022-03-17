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3 часа назад

Врач рассказала, как помочь организму справиться с бессонницей

Стелла Шмель

На фоне стресса у многих людей проявляется нарушение сна. Как побороть это явление и нормализовать сон, рассказала ведущий психиатр, невролог Ольга Котова. Ее слова приводит Sputnik.

Врач рассказала, как помочь организму справиться с бессонницей
Фото: unsplash.com/@benblennerunsplash.com/@benblenner

По ее мнению, самое главное - это "соблюдать гигиену сна".

"Самый главный принцип – примерно в одно и то же время ложиться и вставать. Даже если вы долго не могли заснуть, нужно вставать, как обычно, можно по будильнику. Очень важно не спать днем, не добирать ночной сон. Постель мы не должны использовать ни для чего, кроме сна. Новости, телефон, просмотр телевизора – все это делать в постели нежелательно. Еще важный момент: за два-три часа до сна выключать телефоны и не употреблять никакого кофеина".

Базово такие рекомендации должны помочь, но если в течение месяца положение дел не улучшилось, необходимо обратиться к врачу. Когда проблемы со сном приобретают затяжной характер, то это уже считается острая фаза нарушения сна, а бороться с этим самостоятельно сложнее.

Также специалист напомнила, что плохой сон отражается и на состоянии здоровья, провоцируя развитие болезней.

"Это риск сердечно-сосудистых заболеваний, риск сахарного диабета, это нарушение ритма сердца и много разных проблем. Ожирение тоже связано с бессонницей".

Ранее мы писали, что врач перечислила основные причины бессонницы.

Новости,Ольга Котова,
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