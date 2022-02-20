Врач перечислила основные причины бессонницы

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова озвучила основные причины бессонницы. Слова эксперта приводит RT.

Специалист заявила, что неправильный образ жизни, недостаточная физическая активность, избыток кофеина и гаджетов могут повлиять на развитие бессонницы. К частым причинам врач отнесла также стресс.

Черкасова разделяет причины нарушений сна на пять групп: образ жизни, органические, телесные, психопатология и иногда бывает бессонница без причин — неорганическая. К телесным причинам доктор относит заболевания щитовидной железы, центральной нервной системы, дефицит железа и, в том числе, прием некоторых лекарственных препаратов.

Также врач подчеркнула, что в некоторых случаях, когда бессонница вызвана продолжительным стрессом, повод для беспокойства может пройти, а проблемы со сном останутся. «В этих случаях ее называют неорганической», — отметила Черкасова.