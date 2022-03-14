Врач назвал необычную причину инсульта

"Важной историей по инсульту являются проблемы в шейном отделе позвоночника. Это, наверно, процентов на 30 способствует риску по инсульту. Остеохондроз сейчас редко ставят как диагноз, не используется это слово. Скорее дорсопатия. Но по сути проблемы в шейном отделе позвоночника хронического толка особенно повышают риск инсультов минимум на 30%, а может даже и выше".