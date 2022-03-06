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2 часа назад

Врачи узнали о высоком риске инсульта у переболевших COVID-19

Диана Товсепова

Американские ученые пришли к выводу, что перенесшие первые штаммы коронавируса пациенты могут столкнуться с риском инсульта. Исследование провел доктор Кент Сепковитц из центра Memorial Sloan Kettering.

Врачи узнали о высоком риске инсульта у переболевших COVID-19
Фото: depositphotosdepositphotos

Исследователи использовали обширные базы данных Департамента по делам ветеранов США (VA), чтобы изучить более 150 000 человек, переживших инфекцию Covid-19, и сравнить их с миллионами людей в базе данных VA, которые были схожи по возрасту, полу и другим признакам, но у которых не развился Covid-19.

Важно отметить, что ученые оценивали общее состояние здоровья не только сразу после заражения, но и через год после Covid-19. Исследователи включили выживших после Covid-19, которые никогда не были госпитализированы (131 612 человек), в дополнение к тем, кто выздоровел после пребывания в отделении интенсивной терапии (5388 чел.) или в обычной больничной палате (16760 чел.).

Результаты ясны: по сравнению с аналогичными людьми, не инфицированными SARS-CoV-2, у выздоровевших от инфекции было гораздо больше тромбов, проблем с сердцем и инсультов.

Ранее мы писали о новых симптомах заражения "омикроном".

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