Врачи узнали о высоком риске инсульта у переболевших COVID-19

Американские ученые пришли к выводу, что перенесшие первые штаммы коронавируса пациенты могут столкнуться с риском инсульта. Исследование провел доктор Кент Сепковитц из центра Memorial Sloan Kettering.
Исследователи использовали обширные базы данных Департамента по делам ветеранов США (VA), чтобы изучить более 150 000 человек, переживших инфекцию Covid-19, и сравнить их с миллионами людей в базе данных VA, которые были схожи по возрасту, полу и другим признакам, но у которых не развился Covid-19.
Важно отметить, что ученые оценивали общее состояние здоровья не только сразу после заражения, но и через год после Covid-19. Исследователи включили выживших после Covid-19, которые никогда не были госпитализированы (131 612 человек), в дополнение к тем, кто выздоровел после пребывания в отделении интенсивной терапии (5388 чел.) или в обычной больничной палате (16760 чел.).
Результаты ясны: по сравнению с аналогичными людьми, не инфицированными SARS-CoV-2, у выздоровевших от инфекции было гораздо больше тромбов, проблем с сердцем и инсультов.
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