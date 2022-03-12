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1 час назад

Специалист рассказала о вреде горячего душа

Мария Иглина

Специалист по уходу за кожей Амадин Иснард предупредила об опасности горячего душа для кожи лица. Ее слова приводит Daily Mirror.

Специалист рассказала о вреде горячего душа
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Медик отметила, что некоторые люди предпочитают умывать лицо прямо во время принятия душа. По ее словам, в этом нет ничего страшного, но только при условии, что вода не обжигающе горячая.

Дело в том, что слишком высокая температура воды ослабляет и травмирует кровеносные сосуды кожи. Кроме этого, под воздействием горячей воды кожа становится более сухой. Иснард рекомендует умываться теплой или прохладной водой.

Ранее врач предупредила об опасности йода.

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