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13 минут назад

Врач предупредила об опасности йода

Мария Иглина

Главный врач сети лабораторий "ЛабКвест" Светлана Савченко развеяла популярный у россиян миф о йоде, а также предупредила о его опасности. Об этом сообщает "МК в Питере".

Врач предупредила об опасности йода
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Существует миф о том, что если где-то произойдет ядерный взрыв, то нужно срочно выпить йод, не соответствует действительности. По словам Савченко, это не соответствует действительности. Кроме этого, передозировка йода может навредить, вызвав у человека серьезные побочные эффекты.

"Йодид калия не предотвращает попадание радиоактивного йода в организм в целом, защищает от радиоактивного йода только щитовидную железу, но не другие органы. А также он не может обратить повреждения щитовидной железы, уже вызванные радиоактивным йодом, и никак не защищает организм от других радиоактивных веществ",

— предупредила медик.

К самым распространенным побочным эффектам можно отнести тошноту, рвоту, головную боль, аллергическую реакцию, а также боль в желудке и расстройство стула.

Савченко отмечает, что острую передозировку препаратом можно заметить по характерным симптомам, среди которых окрашивание слизистой оболочки полости рта в коричневый цвет, бронхит, гастроэнтерит, отек голосовых связок, кровотечение из мочевыводящих путей и другие.

Ранее врач рассказал, как избежать болезней почек.

Новости,Светлана Савченко,
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