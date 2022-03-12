Врач предупредила об опасности йода

Главный врач сети лабораторий "ЛабКвест" Светлана Савченко развеяла популярный у россиян миф о йоде, а также предупредила о его опасности. Об этом сообщает "МК в Питере".
Существует миф о том, что если где-то произойдет ядерный взрыв, то нужно срочно выпить йод, не соответствует действительности. По словам Савченко, это не соответствует действительности. Кроме этого, передозировка йода может навредить, вызвав у человека серьезные побочные эффекты.
"Йодид калия не предотвращает попадание радиоактивного йода в организм в целом, защищает от радиоактивного йода только щитовидную железу, но не другие органы. А также он не может обратить повреждения щитовидной железы, уже вызванные радиоактивным йодом, и никак не защищает организм от других радиоактивных веществ",
— предупредила медик.
К самым распространенным побочным эффектам можно отнести тошноту, рвоту, головную боль, аллергическую реакцию, а также боль в желудке и расстройство стула.
Савченко отмечает, что острую передозировку препаратом можно заметить по характерным симптомам, среди которых окрашивание слизистой оболочки полости рта в коричневый цвет, бронхит, гастроэнтерит, отек голосовых связок, кровотечение из мочевыводящих путей и другие.