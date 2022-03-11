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1 час назад

Врач рассказал, как избежать болезней почек

Мария Каткова

Врач-нефролог рассказал о том, какие люди чаще всего страдают от заболеваний почек. Об этом сообщает издание "Невские новости" со ссылкой на заведующего кафедры нефрологии и гемодиализа Института профессионального образования, нефролога Евгения Шилова.

Врач рассказал, как избежать болезней почек
Фото: РамблерРамблер

Специалист рассказал, что заболевания, например почечная недостаточность, возникают у людей, которые ведут неправильный образ жизни.

"Избыточный вес, курение, злоупотребление лекарствами, а также диабет и гипертония — основные факторы появления почечной недостаточности. Также стоит отметить возраст пациента,

который играет немаловажную роль в появлении недуга"

Чтобы избежать болезней почек, необходимо следить за питанием и активностью, заниматься спортом и чаще гулять. Стоит проходить диспансеризацию и сдавать анализы для того, чтобы выявлять заболевания на ранней стадии. Важно следить за уровнем креатинина в крови.

Ранее сообщалось, что врач раскрыл опасность корвалола и валерианки при стрессе.

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