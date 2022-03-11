Названы причины болей в спине

Врачи рассказали о том, из-за чего могут появиться боли в спине. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на вертебролога, ортопеда-травматолога Александра Очерета.

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Эксперт отметил, что самыми распространенной причиной болей в спине является остеохондроз. Он пояснил, что грыжа сдавливает нервы, из-за чего появляются болевые ощущения. Он также назвал и другие заболевания, которые могут стать причиной болей в спине.

"Отраженные от внутренних органов боли, холецистит, заболевания почек, плеврит тоже дают боли в спине. Сюда же относятся заболевания сердечно-сосудистой системы. Инфаркт миокарда иногда тоже начинается с боли в спине или боли в руке. Но чаще всего отдает в спину или бок"

Он также добавил, что причиной могут быть различные травмы: переломы, ушибы. В некоторых случаях боль в спине появляется из-за неприятных ощущений в других местах. Например, при зубной боли.