Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
4 часа назад

Названы причины болей в спине

Мария Каткова

Врачи рассказали о том, из-за чего могут появиться боли в спине. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на вертебролога, ортопеда-травматолога Александра Очерета.

Названы причины болей в спине
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Эксперт отметил, что самыми распространенной причиной болей в спине является остеохондроз. Он пояснил, что грыжа сдавливает нервы, из-за чего появляются болевые ощущения. Он также назвал и другие заболевания, которые могут стать причиной болей в спине.

"Отраженные от внутренних органов боли, холецистит, заболевания почек, плеврит тоже дают боли в спине. Сюда же относятся заболевания сердечно-сосудистой системы. Инфаркт миокарда иногда тоже начинается с боли в спине или боли в руке. Но чаще всего отдает в спину или бок"

Он также добавил, что причиной могут быть различные травмы: переломы, ушибы. В некоторых случаях боль в спине появляется из-за неприятных ощущений в других местах. Например, при зубной боли.

Хирург-вертебролог Кахабер Месхи добавил, что спина может болеть после перенесенного коронавируса из-за изменения в позвонках и дисках.

Ранее сообщалось, что врач рассказал, как избежать болезней почек.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители