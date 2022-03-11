Врач раскрыл опасность корвалола и валерианки при стрессе

Популярные лекарства корвалол и валерианка могут быть опасны при стрессе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на терапевта "Инвитро-Москва" Надежду Капнинскую.

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Терапевт пояснила, что корвалол может вызывать привыкание и синдром отмены, если человек попытается от зависимости избавиться.

"В легких случаях синдром отмены проявляется тревогой, дрожью, нарастающей слабостью по всему телу, головокружением, тошнотой, рвотой, нарушением сна, головокружением, развитием обморочных состояний, в тяжелых — возможны судороги, делирий"

Неправильное и бесконтрольное употребление валерианки может стать причиной панических атак и бессонницы. Если человек на протяжении долгого времени принимает настой валерианы в увеличенной дозе, то это чревато запорами.

Капнинская также рассказала о травяных чаях. Она отметила, что назначать их должен исключительно лечащий врач, так как у чаев есть противопоказания и побочные действия.

"Многие травы содержат токсические вещества и требуют либо ограничения в приеме, либо полный отказ от него. Особенно стоит быть осторожными людям, страдающим аллергиями, поллинозом"