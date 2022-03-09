Названы внешние признаки заболеваний печени

Врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук и доцент Дмитрий Монахов рассказал в беседе с журналистами «Пятого» телеканала, какие изменения внешности и самочувствия должны насторожить. Например, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье могут свидетельствовать не об отравлении, а о серьезных проблемах с печенью.

«При проблемах с печенью у человека проявляется астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость. О патологии печени говорят также бессонница ночью и сонливость днем. В биохимическом анализе крови при этом присутствует повышение билирубина и некоторых печеночных ферментов», — пояснил эксперт.

Хронический вирусный гепатит, злоупотребление алкоголем, наркозависимость и передозировка лекарственными препаратами также отразятся «на лице»: появится желтушность кожных покровов и белков глаз (склер), тошнота, рвота, тяжесть в правом подреберье.

Чтобы исключить заболевания печени, врач рекомендовал сделать УЗИ брюшной полости и не заниматься самолечением, например, БАДами. Такое поведение может привести к усугублению возникших проблем.