Найден новый способ оценки риска развития рака груди

«Для того, чтобы получить наиболее полную информацию о нарушении обмена металлов в организме, мы использовали сыворотку крови и волосы, отражающие состояние обмена металлов в различное время. Так, если концентрация металлов в сыворотке крови свидетельствует о балансе металлов в настоящее время, то их содержание в волосах отражает изменение уровня металлов в организме в течение длительного времени (вплоть до одного-двух месяцев). Анализ содержания металлов в исследуемых субстратах проводился методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, являющимся одним из наиболее чувствительных на данный момент методов для анализа биосубстратов», — рассказал Анатолий Скальный, главный научный сотрудник НЦМУ «Цифрового биодизайна и персонализированного здравоохранения» ПМГМУ им. Сеченова, профессор.