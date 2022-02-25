Врачи рассказали о способности алкоголя спровоцировать рак

Британские медики из организации Cancer Research UK предупреждают, что чрезмерное употребление алкоголя способствует развитию онкологии. Об этом сообщает News.ru.
Специалисты утверждают, что злоупотребление этиловым спиртом может стать причиной развития рака полости рта, печени, кишечника и молочной железы:
"Все дело в том, что алкоголь повреждает клетки в организме. Тело пытается переработать и вывести этанол, превращая его в химическое вещество – ацетальдегид. Именно оно и способно повредить клетки, мешая им восстановиться".
Эксперты также отмечают, что спиртосодержащие напитки негативно влияют на выработку гормонов, а именно инсулина и эстрогена. А это, в свою очередь, способствует более интенсивному делению клеток, что повышает риск развития онкологии.