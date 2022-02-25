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3 часа назад

Врачи рассказали о способности алкоголя спровоцировать рак

Мария Иглина

Британские медики из организации Cancer Research UK предупреждают, что чрезмерное употребление алкоголя способствует развитию онкологии. Об этом сообщает News.ru.

Врачи рассказали о способности алкоголя спровоцировать рак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты утверждают, что злоупотребление этиловым спиртом может стать причиной развития рака полости рта, печени, кишечника и молочной железы:

"Все дело в том, что алкоголь повреждает клетки в организме. Тело пытается переработать и вывести этанол, превращая его в химическое вещество – ацетальдегид. Именно оно и способно повредить клетки, мешая им восстановиться".

Эксперты также отмечают, что спиртосодержащие напитки негативно влияют на выработку гормонов, а именно инсулина и эстрогена. А это, в свою очередь, способствует более интенсивному делению клеток, что повышает риск развития онкологии.

Ранее ученые раскрыли влияние алкоголя на заражение COVID-19.

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