Ученые раскрыли влияние алкоголя на заражение COVID-19

Ученые Гейдельбергского университета в Германии выяснили, что чрезмерное употребление алкоголя приводит к более высоким рискам заражения COVID-19. Результаты исследования опубликованы на портале препринтов научных статей BioRxiv.

Трем группам подопытных мышей вводился спирт в соответствии с различными формами алкоголизма у людей: инъекционно и посредством алкогольных паров, при этом часть мышей резко лишили алкоголя для формирования синдрома отмены.

Экспертам удалось проследить изменения в генах, которые отвечают за проникновение коронавируса. Стало известно, что спиртное влияет на способность проникновения вируса в органы.