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1 час назад

Ученые раскрыли влияние алкоголя на риск заражения COVID-19

Мария Иглина

Ученые Гейдельбергского университета в Германии выяснили, что чрезмерное употребление алкоголя приводит к более высоким рискам заражения COVID-19. Результаты исследования опубликованы на портале препринтов научных статей BioRxiv.

Ученые раскрыли влияние алкоголя на заражение COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Трем группам подопытных мышей вводился спирт в соответствии с различными формами алкоголизма у людей: инъекционно и посредством алкогольных паров, при этом часть мышей резко лишили алкоголя для формирования синдрома отмены.

Экспертам удалось проследить изменения в генах, которые отвечают за проникновение коронавируса. Стало известно, что спиртное влияет на способность проникновения вируса в органы.

Также употребление алкоголя может снизить противовоспалительный эффект, поскольку спирт воздействует на Mas-рецепторы, находящиеся в мембране клетки, которые и отвечают за этот ответ организма.

Ранее стало известно о температурном хвосте у переболевших COVID-19.

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