Зарубежные производители инсулина не уйдут из России

Основные производители инсулина в мире дали письменное подтверждение тому, что не завершат поставки препарата в Россию. Новость об этом публикует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

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«Производство и ввод в гражданский оборот российских инсулинов также идет по плану», — отметили в Минздраве.

Также в релизе подчеркнуто, что вопрос лекарственного обеспечения населения страны остается на постоянном контроле профильных ведомств.