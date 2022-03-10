Зарубежные производители инсулина не уйдут из России

Основные производители инсулина в мире дали письменное подтверждение тому, что не завершат поставки препарата в Россию. Новость об этом публикует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
«Производство и ввод в гражданский оборот российских инсулинов также идет по плану», — отметили в Минздраве.
Также в релизе подчеркнуто, что вопрос лекарственного обеспечения населения страны остается на постоянном контроле профильных ведомств.
Ранее мы писали о том, что россияне заметили исчезновение импортного инсулина и медицинских изделий, необходимых пациентам с диабетом, из аптек.