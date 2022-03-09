В аптеках замечена нехватка импортных шприцов и инсулина

Россияне заметили, что в аптеках образовалась нехватка инсулина, произведенного за рубежом, а также медицинских изделий для терапии сахарного диабета. Однако в Союзе профессиональных фармацевтических организаций заявили: о дефиците речи не идет. Нехватка связана с ажиотажным спросом потребителей. Заявление представителей организации приводит «Коммерсант».

Мария Блохина – мама ребенка с диабетом первого типа. Она ведет блог об их жизни бок о бок с этим заболеванием. Мария считает, что исчезновение необходимых препаратов спровоцировали сами покупатели. В Росздравнадзоре заявляют, что людям с диабетом не стоит переживать: большая часть препаратов для компенсации этого заболевания производится в России. Однако Мария отмечает: переходить на биосимиляры аналогов инсулина отечественного производства родители не спешат.

С дефицитом игл к шприцам-ручкам американской фирмы Becton Dickinson случилось иначе. Людям пришлось перейти на аналоги других производителей, которые, по словам Марии Блохиной, использовать больнее.

Системы непрерывного мониторинга глюкозы также стали исчезать из продажи. Они позволяют с помощью датчика отслеживать уровень сахара в крови без необходимости прокалывать палец несколько раз в день, как это возможно с глюкометром.

Другой автор блога о жизни с диабетом – Дина Доминова – тоже обеспокоена перебоями с поставками необходимых препаратов и изделий в российские аптеки.

«Я болею диабетом с 1997 года, и сейчас, если прекратятся поставки зарубежного инсулина, мы по качеству терапии в 1997 год и вернемся. Пациенты не умрут, но насколько тяжело будет жить и компенсировать свое заболевание, страшно подумать», — поделилась Дина.

В датской фармацевтической компании «Ново Нордиск» заявили, что не планируют прерывать поставки в Россию медицинских изделий и препаратов для больных диабетом. Нехватка товаров, по их мнению, может быть вызвана возросшим спросом.