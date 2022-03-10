Создана новая вакцина от сибирской язвы

«Мы предложили совмещение двух подходов для стабилизации белка РА. Сначала мы методом направленного мутагенеза изменили некоторые нуклеотидные последовательности в гене этого белка. Потом мы стабилизировали этот белок при помощи сферических частиц вируса табачной мозаики. На основе этих же частиц мы делаем и вакцину от COVID-19. Эти два подхода прекрасно стабилизируют белок РА, что позволяет нам предложить эффективную кандидатную вакцину от сибирской язвы», — прокомментировала заявление Карпова.