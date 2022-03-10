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4 часа назад

Создана новая вакцина от сибирской язвы

Мира Маркина

Ученые МГУ им. М.В. Ломоносова не только создали вакцину от сибирской язвы, но и провели успешные испытания на животных. Новость об этом сообщила Ольга Карпова, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Ее заявление опубликовано изданием «Газета.Ru».

Создана новая вакцина от сибирской язвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В мире сейчас существуют только аттенуированные вакцины от сибирской язвы, которые содержат ослабленный патоген. По протоколу лечения параллельно с введением вакцины должна применяться терапия антибиотиками. Но антибиотики практически нивелируют действие вакцины, что является большой проблемой. Мы создали кандидатную вакцину, которая может работать параллельно с антибиотиками, оставаясь эффективной», — поделилась подробностями открытия Ольга Карпова.

Белок РА, который способствует развитию сильного иммунитета, нестабилен. И его разрушение значительно снижает эффективность вакцины. Данную проблему удалось решить ученым МГУ.

«Мы предложили совмещение двух подходов для стабилизации белка РА. Сначала мы методом направленного мутагенеза изменили некоторые нуклеотидные последовательности в гене этого белка. Потом мы стабилизировали этот белок при помощи сферических частиц вируса табачной мозаики. На основе этих же частиц мы делаем и вакцину от COVID-19. Эти два подхода прекрасно стабилизируют белок РА, что позволяет нам предложить эффективную кандидатную вакцину от сибирской язвы», — прокомментировала заявление Карпова.

Опыты проводились на морских свинках. Все зараженные грызуны выжили, будучи привитыми новой вакциной.

Ранее мы рассказывали об открытии, сделанном учеными из Перми. Их разработка поможет появлению на рынке препаратов нового поколения для лечения нарушений обмена веществ.

Новости,МГУ,
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