Создана основа лекарства против нарушения обмена веществ

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета добились успеха в создании растительной субстанции из листьев лопуха, которая может стать основой препаратов для профилактики и лечения нарушений метаболизма, в том числе сахарного диабета (II типа). Новость об этом сообщила пресс-служба вуза.

Лекарства на растительной основе создавались и ранее. Однако авторы исследования усовершенствовали технологию ферментирования биомассы (в качестве сырья использовали листья лопуха) за счет добавления в нее бактерий рода Lactobacillus. Это позволило расширить спектр полезных свойств подобных препаратов.

«Микроорганизмы перерабатывают часть растительных веществ и обогащают продукт метаболитами: витаминами, экзополисахаридами, короткоцепочечными жирными кислотами и другими полезными веществами. Химические соединения растительного сырья и продукты обмена веществ бактерий могут оказывать синергетический эффект на организм человека», – комментирует усовершенствование технологии профессор кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова.

Полисахарид инулин, содержащийся в листьях лопуха, способен понижать сахар и холестерин в крови и способствовать развитию кишечной микрофлоры. Последняя влияет на обмен веществ и состояние иммунитета. Исследователи полагают, что полученную растительную основу можно использовать в создании новых гипогликемических лекарств.