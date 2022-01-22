Как понять, что у вас начинается сахарный диабет

Примерно 25% людей, страдающих диабетом, не знают о своем заболевании. Они не обращают внимания на симптомы, когда диабет постепенно разрушает их организм. "Рамблер" расскажет, какие симптомы указывают на развивающийся диабет.

Диабет — это целая группа расстройств организма, которые проявляются в увеличении количества сахара в крови. В результате развивается острый дефицит инсулина или снижается эффективность его действия, или и то и другое одновременно. Эти взаимосвязанные процессы и порождают все клинические и лабораторные симптомы сахарного диабета.

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Сахарный диабет бывает двух типов: гестационный и специфический. Для каждого типа есть характерные симптомы, но и общие признаки существуют.

Симптомы диабета первого типа нарастают быстро. Часто больной теряет сознание и уже в больнице врачи ставят диагноз. Он также может быть результатом перенесенной вирусной инфекции или сильного стресса. Второй тип проявляется симптомами, которые характерны и для других болезней.

Потеря веса

Резкая потеря веса – один из первых признаков развивающейся болезни, который должен насторожить. Если вы не сидите на жесткой диете и не проводите дни в зале, организм не должен терять вес.

Жажда

Если постоянная сухость во рту не уходит даже при потреблении больших объемов жидкости, стоит задуматься. Представьте, что вы пьете воду, чай, соки, но жажда не уходит вне зависимости от погоды и физической нагрузки. Это ненормально.

Усталость

Если проснувшись, вы вдруг понимаете, что не можете встать с постели, это говорит о болезни. Потеря физических сил, слабость, истощение – одни из верных симптомов диабета. Из-за нарушения функции выработки инсулина необходимые питательные вещества не усваиваются, вы теряете вес, а вместе с ним и силы.

Чувство голода

Насторожить должен голод, возникающий даже при потреблении большого количества пищи. Причина повышенного аппетита – нарушение обменных процессов сахара в организме.

Частое мочеиспускание

При диабете организм пытается справиться с высоким содержанием сахара в крови. Попытки вывести излишки сахара приводят к постоянным позывам к мочеиспусканию.

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