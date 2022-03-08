Вывоз иностранных медицинских изделий из России запретили

Правительство России запретило вывозить за пределы территории страны иностранные медицинские изделия, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям. Постановление носит временный характер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение правительства.
Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Речь идет о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры. Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств".
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