Врач рассказал о разработке новой вакцины против COVID-19

Врач раскрыл, что против коронавируса разработают новую вакцину. Пока с текущей задачей справляется и Sputnik V, но он, как и другие препараты, был разработан против первого, базового варианта коронавируса. Впрочем, тяжелого течения болезни вакцинация избежать, безусловно, помогает, заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.
"Эффективность нейтрализующих антител после вакцинации "Спутником V" против первого китайского варианта коронавируса была около 93 процентов. После введения двух компонентов препарата его эффективность против "омикрона" составляет порядка 70 процентов. Это очень хорошо. Тем более, что вакцинация "Спутником V" приводит к созданию условий для легкого течения болезни у человека и уменьшению заболеваемости в обществе",
- пояснил специалист в разговоре с радио Sputnik.
Но Бутенко заявил, что в России уже ведется разработка нового препарата.
"Разработки новой вакцины от коронавируса ведутся. В идеале – это создание вакцины, которая будет защищать не от одного штамма, а от трех, которые доминируют в мире. То есть нужен препарат, который даст хорошую защиту сразу от китайского штамма коронавируса, от "дельты" и "омикрона". Это возможно, такие разработки сейчас ведутся".
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