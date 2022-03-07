Врач рассказал о разработке новой вакцины против COVID-19

"Эффективность нейтрализующих антител после вакцинации "Спутником V" против первого китайского варианта коронавируса была около 93 процентов. После введения двух компонентов препарата его эффективность против "омикрона" составляет порядка 70 процентов. Это очень хорошо. Тем более, что вакцинация "Спутником V" приводит к созданию условий для легкого течения болезни у человека и уменьшению заболеваемости в обществе",