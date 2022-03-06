Психиатр: употреблять алкоголь для избавления от тревоги опасно

Врач-психиатр, генеральный директор Медицинского инновационного центра «Выбор» Сергей Нурисламов заявил, что для снятия стресса опасно употреблять алкоголь. Об этом сообщает радио Sputnik.
Как отметил эксперт, с помощью алкоголя некоторые люди хотят убежать от реальности. Это может усугубить общее состояние человека, так как надолго сбежать не получится.
"Рано или поздно человеку для достижения эффекта придется "погружаться" в эти психоактивные вещества все дальше. В итоге бороться придется с двумя вещами: и со страхами, и с зависимостью"
Попытка заглушить тревогу с помощью алкоголя приводит к зависимости, а также может усилить расстройство, если оно было раньше.
"Зависимость от водки может еще больше усилить паранойю, истерию и фобии, если они раньше были у человека. К алкоголю можно прибегнуть, только если вы хотите в несколько раз увеличить свои проблемы"
Ранее сообщалось, что названо неожиданное последствие стресса для здоровья.