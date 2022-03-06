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6 часов назад

Психиатр: употреблять алкоголь для избавления от тревоги опасно

Мария Каткова

Врач-психиатр, генеральный директор Медицинского инновационного центра «Выбор» Сергей Нурисламов заявил, что для снятия стресса опасно употреблять алкоголь. Об этом сообщает радио Sputnik.

Психиатр: употреблять алкоголь для избавления от тревоги опасно
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как отметил эксперт, с помощью алкоголя некоторые люди хотят убежать от реальности. Это может усугубить общее состояние человека, так как надолго сбежать не получится.

"Рано или поздно человеку для достижения эффекта придется "погружаться" в эти психоактивные вещества все дальше. В итоге бороться придется с двумя вещами: и со страхами, и с зависимостью"

Попытка заглушить тревогу с помощью алкоголя приводит к зависимости, а также может усилить расстройство, если оно было раньше.

"Зависимость от водки может еще больше усилить паранойю, истерию и фобии, если они раньше были у человека. К алкоголю можно прибегнуть, только если вы хотите в несколько раз увеличить свои проблемы"

Ранее сообщалось, что названо неожиданное последствие стресса для здоровья.

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