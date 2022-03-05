Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
7 часов назад

Названо неожиданное последствие стресса для здоровья

Мира Маркина

Гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова и врач-диетолог сети клиник «Атлас» Полина Королева рассказали в беседе с URA.RU о влиянии стресса на пищеварение человека.

Названо неожиданное последствие стресса для здоровья
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперты пришли к выводу, что стрессовые состояния вызывают обострение синдрома раздраженного кишечника (или СРК). Симптомами этого заболевания являются боли в животе, спазмы, нарушения стула и метеоризм.

«Часто у людей с СРК диагностируют депрессию, тревожное расстройство, нарушение сна. СРК существенно снижает качество жизни, но непосредственно жизни не угрожает», — отметила Полина Королева.

Ее коллега, Нурия Дианова отметила, что лечить это заболевание самостоятельно не стоит, пусть оно и не грозит летальным исходом.

«Как только поступают правильные препараты, то происходит уменьшение болевых ощущений и идет правильное формирование стула», — прокомментировала свою мысль врач.

Для облегчения состояния врачи рекомендуют скорректировать тревогу и возможную скрытую депрессию, а также наладить питание – добавить в меню максимально простую натуральную пищу.

«Для людей с СРК рекомендована диета с низким содержанием ферментируемых олиго- и моносахаридов и полиолов, такое питание способствует уменьшению газообразования и боли, нормализации стула. В период стресса рекомендуется выполнять расслабляющие дыхательные практики, тренировать диафрагмальное дыхание», — резюмировала диетолог Королева.

Ранее мы рассказывали, как справиться с тем, что на фоне стресса у вас пропал аппетит.

Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители