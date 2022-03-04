Открыт способ победить рак поджелудочной железы

Американские ученые в ходе исследований обнаружили уникальную молекулу, способную подавить рост и метастазирование раковых клеток поджелудочной железы. Ее назвали назвали MMRi62. Результаты экспериментов опубликованы в издании Molecular Cancer Therapeutics.

Уникальность MMRi62 в том, что она не только убивает раковые клетки и вредные белки, провоцирующие образование метастазов, но и способна к метаболизму железа. Исследователи уверены, что дальнейшее изучение и усовершенствование этого соединения может привести к появлению новой терапии против рака поджелудочной железы.

«MMRI62 вызывает деградацию запасающего железо белка, называемого FTH1, а также белка, который мутировал в PDAC, что приводит к гибели клеток, вызванной свободным клеточным железом», — прокомментировал результаты исследования Синьцзян Ван, доцент кафедры фармакологии и терапии Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк.

Процесс гибели раковых клеток, описанный экспертом, называется ферроптоз. На сегодняшний день в сфере медицинских исследований ему уделяется много внимания, поскольку рак поджелудочной железы устойчив к химиотерапии и чрезмерно агрессивен. По статистике специалистов центра Розуэлл-Парк, менее трети пациентов (12%) с этим заболеванием живут дольше пяти лет.

«Мы показали, что в доклинической модели MMRi62 способен спровоцировать ферроптоз в раковых клетках поджелудочной железы, несущих мутации KRAS или TP53. Это, в свою очередь, останавливает рост опухоли и предотвращает появление метастаз в других органах», — резюмировал доктор Ван.