Разработано ДНК-устройство для борьбы с раком

Ученые Чикагского университета разработали микро-устройство, которое способно находить опухолевые клетки и делать их заметными для иммунных клеток. Статья об этом опубликована в журнале Nature Nanotechnology.

По словам ученых, ДНК-наноустройства теперь делают доставку лекарств сверхспецифичной, что позволяет нам думать о способах лечения рака, не убивая клетку, в которую доставляется терапевтическое средство. Наноустройства нацелены на особый тип клеток, известных как ассоциированные с опухолью макрофаги или ТАМ.

Макрофаги представляют тип иммунных клеток, которы распознают и уничтожают микробы и чужеродные вещества из клеток, которые могут стать ключевой частью раковых опухолей. ТАМ могут составлять до 50 процентов массы опухоли при трижды негативном раке молочной железы.

Ученые выяснили, что ТАМ содержат высокий уровень фермента, называемого цистеиновой протеазой. Он может переваривать опухолевые антигены, тем самым скрывая раковые клетки от патрулирующих CD8+ Т-клеток. Эксперименты с мышами, в макрофагах которых отсутствовал белок, регулирующий уровни и активность лизосомальных ферментов, показали, что у этих грызунов лизосомы не сильно разрушали антигены. Это позволило CD8+ Т-клеткам замечать опухоль и атаковать ее.