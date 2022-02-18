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3 часа назад

Врач из Британии назвал пять ранних симптомов рака

Даша Краснова

При некоторых онкологических заболеваниях первые симптомы проявляются на самых ранних стадиях. Но часто они напоминают обычные расстройства организма. Поэтому важно обращаться к врачу, так как ранее выявление диагноза позволит успешнее бороться с болезнью. Об этом заявил британский врач Санджай Мехта. Его слова передает Daily Express.

Врач из Британии назвал пять ранних симптомов рака
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам врача, при раке желудка возникают такие симптомы, как затрудненное глотание, боль в верхней части живота, кислотный рефлюкс и потеря веса. Однако имеют место и неспецифические симптомы.

Первые признаки рака желудка часто неопределенны, но могут включать:
  • трудности с глотанием
  • изжогу
  • расстройство желудка и боли
  • изменения аппетита, в том числе чувство сытости после еды в небольших количествах или резкие изменения веса
  • тошноту и рвоту

Данные симптомы могут говорить и о других болезнях, поэтому при их проявлении необходимо срочно обратиться к врачу.

До этого мы рассказывали о причинах развития рака.

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