Врач из Британии назвал пять ранних симптомов рака

При некоторых онкологических заболеваниях первые симптомы проявляются на самых ранних стадиях. Но часто они напоминают обычные расстройства организма. Поэтому важно обращаться к врачу, так как ранее выявление диагноза позволит успешнее бороться с болезнью. Об этом заявил британский врач Санджай Мехта. Его слова передает Daily Express.

По словам врача, при раке желудка возникают такие симптомы, как затрудненное глотание, боль в верхней части живота, кислотный рефлюкс и потеря веса. Однако имеют место и неспецифические симптомы.

трудности с глотанием

изжогу

расстройство желудка и боли

изменения аппетита, в том числе чувство сытости после еды в небольших количествах или резкие изменения веса

тошноту и рвоту Первые признаки рака желудка часто неопределенны, но могут включать:

Данные симптомы могут говорить и о других болезнях, поэтому при их проявлении необходимо срочно обратиться к врачу.