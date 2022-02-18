Врач из Британии назвал пять ранних симптомов рака

При некоторых онкологических заболеваниях первые симптомы проявляются на самых ранних стадиях. Но часто они напоминают обычные расстройства организма. Поэтому важно обращаться к врачу, так как ранее выявление диагноза позволит успешнее бороться с болезнью. Об этом заявил британский врач Санджай Мехта. Его слова передает Daily Express.
По словам врача, при раке желудка возникают такие симптомы, как затрудненное глотание, боль в верхней части живота, кислотный рефлюкс и потеря веса. Однако имеют место и неспецифические симптомы.
Данные симптомы могут говорить и о других болезнях, поэтому при их проявлении необходимо срочно обратиться к врачу.
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