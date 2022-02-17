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1 час назад

Названы главные причины развития онкологии

Диана Товсепова

О главных причинах развития онкологических заболеваний рассказал врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

Онколог перечислил главные причины развития рака
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам эксперта, в России за последние годы прогрессировали онкологические заболевания, потому как из-за пандемии многие пациенты с тяжелыми диагнозами не могли проходить обследования вовремя.

Большую роль в прогрессировании онкологических болезней, по мнению врача, играет образ жизни, питание, условия труда и доходы населения. Кроме того, в этом вопросе важна генетика.

"Основной фактор развития рака — генетическая предрасположенность. Все зависит от особенности жизни и заболеваний конкретного человека", — отметил онкоиммунолог в комментарии Nation News.

Ранее мы писали о главном признаке наличия рака. В частности, кровянистые выделения в кале, моче и из сосков можно считать одним из главных тревожных признаков.

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