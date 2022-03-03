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8 часов назад

Врач ответил, почему опасно чистить уши ватными палочками

Стелла Шмель

Чистка ушей ватными палочками может привести к перфорации барабанной перепонки. Помимо этого, чистка ушей может открыть "входные ворота" инфекции, считает старший научный сотрудник столичного института имени Л.И. Свержевского Георгий Шадрин. Его слова приводит РИА Новости.

Врач рассказал об опасном способе чистить уши
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Правильно — не чистить уши. Стоит задаться вопросом, а с какой целью человек хочет почистить уши? Ушная сера — это природный защитный фактор, по аналогии с краской на автомобиле, которая защищает от коррозии, ту же функцию выполняет сера в наружном слуховом проходе. Убирая серу, человек снимает естественную природную защиту, плюс ватными палочками можно травмировать кожу, а это входные ворота для любой инфекции".

Врач также отметил. что проблемы с ушами часто возникают на фоне совершенных в слуховом проходе манипуляций. Именно это не позволяет удалить излишки серы из уха и проталкивают ее обратно в костную часть.

Ранее мы писали, что врач рассказала о потерявших зрение и слух после COVID-19 пациентах.

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