Врач рассказала о потерявших зрение и слух после COVID-19

Главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко сообщила, что некоторые перенесшие COVID-19 пациенты потеряли зрение и слух. Об этом медик рассказала в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

«И бесплодие есть от ковида, и потеря слуха, и извращение качества жизни. У нас были пациенты, которые теряли слух, которые потеряли зрение. У нас, кстати говоря, очень многие, прошедшие реанимацию», — сказала врач.

У некоторых после коронавируса полностью выпали волосы. Кроме того, по словам Марьяны Лысенко, есть пациенты, которых преследуют навязчивые неприятные запахи, и они не могут восстановить обоняние.