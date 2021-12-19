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28 минут назад

Врач рассказала о потерявших зрение и слух после COVID-19 пациентах

Главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко сообщила, что некоторые перенесшие COVID-19 пациенты потеряли зрение и слух. Об этом медик рассказала в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

Врач рассказала о потерявших зрение и слух после COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«И бесплодие есть от ковида, и потеря слуха, и извращение качества жизни. У нас были пациенты, которые теряли слух, которые потеряли зрение. У нас, кстати говоря, очень многие, прошедшие реанимацию», — сказала врач.

У некоторых после коронавируса полностью выпали волосы. Кроме того, по словам Марьяны Лысенко, есть пациенты, которых преследуют навязчивые неприятные запахи, и они не могут восстановить обоняние.

Заместитель главврача по анестезиологии и реаниматологии того же медучреждения Сергей Царенко рассказал, что иногда коронавирус приводит к психическим расстройствам, которые требуют лечения в условиях реанимации.

Ранее врач рассказал о «ночном» симптоме омикрон-штамма.

Коронавирус,Марьяна Лысенко,
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