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3 часа назад

Отоларинголог назвал шум в ушах симптомом смертельной болезни

Мария Иглина

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев назвал шум в ушах возможным признаком такой смертельной болезни, как рак мозга. Об этом он рассказал Ura.ru.

Врач назвал шум в ушах симптомом смертельной болезни
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Это [шум в ушах] может быть одним из симптомов онкологии головного мозга и внутреннего уха. Также шум может относиться к явлению сенсоневральной тугоухости, когда нарушается питание слухового нерва",

— объяснил медик. Он также отметил, что шум в ушах также может возникнуть при скачках артериального давления и в результате переутомления. Если после отдыха все пришло в норму, то к врачам не нужно обращаться. А если симптом не проходит долгое время, то нужно посетить специалиста.

Ранее дерматолог рассказала, как по запаху распознать развитие рака.

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