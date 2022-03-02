Врач назвал шум в ушах симптомом смертельной болезни

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев назвал шум в ушах возможным признаком такой смертельной болезни, как рак мозга. Об этом он рассказал Ura.ru.
"Это [шум в ушах] может быть одним из симптомов онкологии головного мозга и внутреннего уха. Также шум может относиться к явлению сенсоневральной тугоухости, когда нарушается питание слухового нерва",
— объяснил медик. Он также отметил, что шум в ушах также может возникнуть при скачках артериального давления и в результате переутомления. Если после отдыха все пришло в норму, то к врачам не нужно обращаться. А если симптом не проходит долгое время, то нужно посетить специалиста.