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6 часов назад

Дерматолог рассказала, как по запаху распознать развитие рака

Мария Иглина

Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева заявила, что еще до обследования у онкологического больного меняется запах тела. По ее словам, он зачастую похож на тухлое, испортившееся мясо. Об этом сообщает Rsute.

Дерматолог рассказала, как по запаху распознать развитие рака
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Во время онкологии наблюдается нарушение процесса деления клеток больного органа. Тогда же организм начинает самостоятельно пытаться бороться. Из-за этого повышается температура тела и увеличивается потоотделение. Как отмечают медики, сам пот не имеет запах, а вот бактерии, которые находятся на поверхности кожи и борются с потом, как раз и вызывают запах испортившегося мяса.

По словам доктора медицинских наук Марина Стенина, запах проявляется лишь на поздних стадиях онкологии.

Ранее стало известно, что в США нашли препарат от рецидивов рака.

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