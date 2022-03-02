Дерматолог рассказала, как по запаху распознать развитие рака

Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева заявила, что еще до обследования у онкологического больного меняется запах тела. По ее словам, он зачастую похож на тухлое, испортившееся мясо. Об этом сообщает Rsute.

Во время онкологии наблюдается нарушение процесса деления клеток больного органа. Тогда же организм начинает самостоятельно пытаться бороться. Из-за этого повышается температура тела и увеличивается потоотделение. Как отмечают медики, сам пот не имеет запах, а вот бактерии, которые находятся на поверхности кожи и борются с потом, как раз и вызывают запах испортившегося мяса.