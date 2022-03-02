Назван продукт, усугубляющий рассеянный склероз

Ученые из Германии выяснили, что молоко может усугублять рассеянный склероз. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале News Medicals. Аналитики из Боннского университета и Эрлангена-Нюрнберга в Германии провели исследование, доказывающее вред молока.

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Опыты, проведенные на мышах, доказали, что белок казеин, который содержится в коровьем молоке, может стать причиной нарушений во внешнем слое нервных клеток. Мышам вводили казеин с усилителем. Это вызывало случаи неврологических расстройств.

Ученые предполагают, что у больных рассеянным склерозом могла быть аллергия на казеин, из-за чего в их иммунной системе начали вырабатываться антитела. Это привело к ухудшению состояния.

Однако и у здоровых людей в случае наличия аллергической реакции может развиться рассеянный склероз. При этом, существуют и другие факторы риска, например возраст.