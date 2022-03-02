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2 часа назад

В США нашли препарат от рецидивов рака

Мария Каткова

Ученые из США нашли новый способ справляться с рецидивами заболевания с помощью препарата иммунной терапии. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Clinical Cancer Research.

В США нашли препарат от рецидивов рака
Фото: РамблерРамблер

Исследовательская группа из Университета Цинциннати в США, возглавляемая Тришой Уайз-Дрейпер предлагает справляться с рецидивами с помощью препарата для иммунотерапии, который называется пембролизумаб.

Препарат может поддерживать работу иммунной системы для того, чтобы организм более эффективно атаковал раковые клетки. Ранее оекарство показало эффективность у 20% пациентов.

У многих испытуемых рецидив исчезал после первой дозы препарата. В случае если лекарство давали еще до хирургического вмешательства, статистика показывала 100% безрецидивности. У 50% испытуемых препарат уничтожал опухоли до операции.

Ранее сообщалось, что Мясников предупредил об опасности аспирина.

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