Мясников предупредил об опасности аспирина

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности аспирина и других антикоагулянтов — препаратов, препятствующих образованию тромбов и снижающих свертываемость крови. Об этом он заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», который опубликован на YouTube.

Фото: Кадр из передачи "Доброе утро" Кадр из передачи "Доброе утро"

Мясников отметил, что прием подобных препаратов без назначения врача может привести к инсульту. Он добавил, что врачи выписывают подобные лекарства только в случае угрозы образования тромбов.

Врач посоветовал при назначении подобных препаратов уточнить причину у врача. Иногда они могут быть опасны и в том случае, если их прописывает доктор. В качестве примера бесконтрольного использования антикоагулянтов Мясников привел одного пациента:

«Он достал себе уколы. Где-то купил и стал себе колоть, потому что он заразился ковидом. Ну, и все. Он через неделю поступил с кровоизлиянием в мозг и был таков»