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3 часа назад

Ученые назвали предвещающий инсульт тип головной боли

Анна Шутова

Ученые из Уральского государственного медицинского университета и Уральского федерального университета разработали критерии диагностики головных болей, возникающих при ишемическом инсульте. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Назван предвещающий инсульт тип головной боли
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследования проводили на двух группах пациентов: с первым инсультом и тех, у кого отсутствовали острые неврологические нарушения и тяжелые расстройства. Ученые классифицировали различные головные боли, возникшие у испытуемых в течение года до поступления в одну из больниц Екатеринбурга, за неделю до и в день инсульта.

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Эксперты выделили три типа головных болей: уже знакомые пациентам боли, те, которых никогда не было ранее (нового типа), и головные боли с изменением характеристик. Последние отличались интенсивностью, продолжительностью, становились пульсирующими, сопровождались тошнотой, рвотой, свето- и звукобоязнью, а также плохо поддавались воздействию лекарств.

Оказалось, что у пациентов, перенесших инсульт, чаще встречались головные боли нового типа и с измененными характеристиками. Около 15% испытывали головную боль в течение последней недели перед инсультом и еще 15% — в начале инсульта.

«Пациенты из контрольной группы в основном поступали в приемное отделение из-за болевых синдромов, чаще всего они испытывали острую боль, вызванную люмбаго или панкреатитом. Известно, что эти расстройства могут привести к увеличению частоты головных болей, например, из-за чрезмерного употребления обезболивающих препаратов. Однако исследователи не наблюдали такого эффекта, и это свидетельствует о том, что преобладание головных болей у больных с инсультом связано с самим инсультом. Поэтому мы исходили из того, что, чем больше головная боль у пациентов из основной группы отличается от обычной и чем короче период между началом приступа такой боли и началом инсульта, тем выше вероятность их причинно-следственной связи»,

— рассказала профессор УГМУ, руководитель исследовательской группы Елена Лебедева.

Около 55% пациентов из первой группы ощущали головные боли нового типа, еще 35% — знакомые боли с изменениями. Ни один участник контрольной группы не испытывал незнакомых головных болей.

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