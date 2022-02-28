Назван предвещающий инсульт тип головной боли

«Пациенты из контрольной группы в основном поступали в приемное отделение из-за болевых синдромов, чаще всего они испытывали острую боль, вызванную люмбаго или панкреатитом. Известно, что эти расстройства могут привести к увеличению частоты головных болей, например, из-за чрезмерного употребления обезболивающих препаратов. Однако исследователи не наблюдали такого эффекта, и это свидетельствует о том, что преобладание головных болей у больных с инсультом связано с самим инсультом. Поэтому мы исходили из того, что, чем больше головная боль у пациентов из основной группы отличается от обычной и чем короче период между началом приступа такой боли и началом инсульта, тем выше вероятность их причинно-следственной связи»,