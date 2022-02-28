Назван предвещающий инсульт тип головной боли

Ученые из Уральского государственного медицинского университета и Уральского федерального университета разработали критерии диагностики головных болей, возникающих при ишемическом инсульте. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Исследования проводили на двух группах пациентов: с первым инсультом и тех, у кого отсутствовали острые неврологические нарушения и тяжелые расстройства. Ученые классифицировали различные головные боли, возникшие у испытуемых в течение года до поступления в одну из больниц Екатеринбурга, за неделю до и в день инсульта.
Эксперты выделили три типа головных болей: уже знакомые пациентам боли, те, которых никогда не было ранее (нового типа), и головные боли с изменением характеристик. Последние отличались интенсивностью, продолжительностью, становились пульсирующими, сопровождались тошнотой, рвотой, свето- и звукобоязнью, а также плохо поддавались воздействию лекарств.
Оказалось, что у пациентов, перенесших инсульт, чаще встречались головные боли нового типа и с измененными характеристиками. Около 15% испытывали головную боль в течение последней недели перед инсультом и еще 15% — в начале инсульта.
«Пациенты из контрольной группы в основном поступали в приемное отделение из-за болевых синдромов, чаще всего они испытывали острую боль, вызванную люмбаго или панкреатитом. Известно, что эти расстройства могут привести к увеличению частоты головных болей, например, из-за чрезмерного употребления обезболивающих препаратов. Однако исследователи не наблюдали такого эффекта, и это свидетельствует о том, что преобладание головных болей у больных с инсультом связано с самим инсультом. Поэтому мы исходили из того, что, чем больше головная боль у пациентов из основной группы отличается от обычной и чем короче период между началом приступа такой боли и началом инсульта, тем выше вероятность их причинно-следственной связи»,
Около 55% пациентов из первой группы ощущали головные боли нового типа, еще 35% — знакомые боли с изменениями. Ни один участник контрольной группы не испытывал незнакомых головных болей.