Врачи назвали способ восполнить дефицит витамина D без лекарств

"Около 90% витамина D вырабатывается в организме от ультрафиолетовых лучей. Но в России лето короткое, и приходится добирать его из продуктов. Больше всего витамина D находится в жирной рыбе. Дикий лосось, селедка, скумбрия, сардина, кета, горбуша, палтус, печень трески, устрицы, красная и черная икра — отличные источники витамина. Можно найти витамин D и в лесных грибочках, которые напитались солнцем. А вот грибы из супермаркета, к сожалению, почти не содержат этот витамин. Яйца, говяжья и свиная печень, сливочное масло, козье молоко, творог и сыр — также прекрасные источники", — заявила собеседник агенства.