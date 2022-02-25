Врачи назвали способ восполнить дефицит витамина D без лекарств

Нутрициолог Елена Воскресенская рассказала РИА Новости о продуктах, которые помогают восполнить дефицит витамина D в организме.
По ее словам, витамин D — это важный микронутриент, который помогает усваивать кальций и фосфор из пищи и предотвращает размягчение костной ткани и остеопороз и развитие рака.
"Около 90% витамина D вырабатывается в организме от ультрафиолетовых лучей. Но в России лето короткое, и приходится добирать его из продуктов. Больше всего витамина D находится в жирной рыбе. Дикий лосось, селедка, скумбрия, сардина, кета, горбуша, палтус, печень трески, устрицы, красная и черная икра — отличные источники витамина. Можно найти витамин D и в лесных грибочках, которые напитались солнцем. А вот грибы из супермаркета, к сожалению, почти не содержат этот витамин. Яйца, говяжья и свиная печень, сливочное масло, козье молоко, творог и сыр — также прекрасные источники", — заявила собеседник агенства.
Воскресенская также отметила, что витамин D поддерживает здоровье нервной и иммунной систем и регулирует уровень инсулина.
"Нужно сказать, что огромное количество людей испытывают дефицит данного витамина и им необходимо обратить на это внимание", — добавила она.
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