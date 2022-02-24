Перечислены важные прививки для взрослых

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский перечислил, какие прививки важно делать взрослым. Об этом он рассказал в эфире передачи "Спроси у Комаровского".

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Медик считает, что важно не забывать делать каждые десять лет прививку АДС-М от столбняка, коклюша и дифтерии.

Он отметил, что взрослые чаще умирают от дифтерии, чем дети именно при причине того, что не помнят о ревакцинации.

"Заболевание взрослых дифтерией — это реальная угроза жизни взрослого человека. И когда в 1991-1995 годах была вспышка дифтерии, так заболело и умерло от этой типа "детской инфекции" больше взрослых, чем детей".

Также Комаровский считает, что не лишним будет и ежегодно прививаться от гриппа.

Помимо этого, после 60 лет особенно важна вакцинация против пневмококка.

"Пневмококк — это чуть ли не главный убийца пожилых людей. Иммунная защита по отношению к этой бактерии ослабевает с возрастом".

Комаровский отметил, что будет полезно и сдать анализы на антитела ко всем заболеваниям, от которых прививают в детстве.

"Особенно это надо делать тогда, когда вы планируете продолжение рода. Если вы планируете стать родителями, то вы должны быть убеждены в том, что вы — мама и папа — защищены прежде всего от коклюша и от других болезней, которыми вы можете заразить вашего ребенка".