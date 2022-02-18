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3 часа назад

Создана вакцина для заживления костей

Даша Краснова

Ученые из клиники Майо в США совместно с коллегами из Нидерландов и Германии создали вакцину на основе РНК-мессенджера, способную стимулировать заживление костей. Научная работа описана в журнале Science Advances.

Создана вакцина для заживления костей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

При повреждениях костная ткань может восстанавливаться двумя способами: прямым образованием из мезенхимальных стромальных клеток (стволовых клеток) или с помощью эндохондральной оссификации, то есть через формирование хряща, который впоследствии костенеет. При сбоях этих механизмов переломы не срастаются, это может привести к ампутации.

Исследователи смогли разработать новый способ лечения таких случаев. Он основан на использовании информационной матричной РНК (рибонуклеиновой кислоты). Она стимулирует восстановление костной ткани.

Пока что ученые провели тестирование препарата только на крысах, но он показал высокую эффективность и безопасность даже при использовании одной дозы.

До этого мы рассказывали, что вирусолог заявил об опасности назальной вакцины от COVID-19.

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