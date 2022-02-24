Мужчина обнаружил в носу зуб после обращения к врачам

Мужчина обратился к врачам с жалобами на трудности с дыханием. Оказалось, что у него в носу вырос зуб. Об этом сообщает Daily Star.

Британец пришел на прием к врачам и рассказал, что уже несколько лет испытывает трудности с дыханием в правой ноздре. Поначалу медики диагностировали искривленную носовую перегородку, но позже провели риноскопию и обнаружили застрявший в правой ноздре белый предмет.

Оказалось, что это выросший в неположенном месте зуб. Данный дефект может быть следствием врожденного порока или полученной травмы.

Специалисты удалили зуб, он был 1,4 сантиметра в длину.