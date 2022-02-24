Мужчина обнаружил в носу зуб после обращения к врачам

Мужчина обратился к врачам с жалобами на трудности с дыханием. Оказалось, что у него в носу вырос зуб. Об этом сообщает Daily Star.
Британец пришел на прием к врачам и рассказал, что уже несколько лет испытывает трудности с дыханием в правой ноздре. Поначалу медики диагностировали искривленную носовую перегородку, но позже провели риноскопию и обнаружили застрявший в правой ноздре белый предмет.
Оказалось, что это выросший в неположенном месте зуб. Данный дефект может быть следствием врожденного порока или полученной травмы.
Специалисты удалили зуб, он был 1,4 сантиметра в длину.
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