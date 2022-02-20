3 популярные болезни, которых на самом деле не существует

Во всем мире бывают случаи, когда врачи могут поставить устаревшие или же неверные диагнозы. Поэтому специалистам в области медицины необходимо получать новые знания и совершенствовать свои умения. "Рамблер" расскажет о некоторых заболеваниях, которых на самом деле нет.

Вегетососудистая дистония

Этот диагноз также известен как нейроциркуляторная дистония. Чаще всего его ставят молодым людям, у которых встречаются такие симптомы, как холодные руки, боли в животе и груди, ощущение паники и повышение сердцебиения, учащение пульса. Профильные специалисты говорят о необходимости различать ВСД и периферические вегетативные нарушения.

Симптомы, упомянутые выше, могут свидетельствовать о наличии более серьезных болезней, которые никто не лечит из-за неправильно поставленного диагноза ВСД. При наличии таких недугов лучше всего отправиться на прием к кардиологу или эндокринологу для постановки более точного диагноза.

Старческое слабоумие

На сегодняшний день было проведено большое количество исследований, которые доказывают, что при нормальных условиях люди должны сохранять свои когнитивные способности в любом возрасте. Кроме этого, в большинстве случаев признаки "старческого слабоумия" обычно оказываются нарушениями альцгеймеровского типа. Исследования в этой области все еще продолжаются, но все медики сходятся в одном: старческого или сенильного слабоумия как самостоятельного диагноза не существует.

Остеохондроз

Зачастую этот диагноз ставят практически при любой болезни позвоночника, которая сопровождается онемением рук, головокружением и нарушением памяти. Боли в спине чаще всего даже не связаны с остеохондрозом, который означает дегенеративные изменения в хрящевой ткани межпозвонковых дисков. На деле проблемы могут быть связаны с грыжей межпозвоночных дисков, миозитом, люмбаго. Выяснить причины болей в спине помогут прохождение МРТ и УЗИ.