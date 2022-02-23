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6 часов назад

Названы действенные способы спастись от похмелья

Мира Маркина

Как восстановить здоровье после бурно проведенного праздника, рассказал главный врач клиники “Зависимость24”, психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с “Лента.ру”.

Названы действенные способы спастись от похмелья
Фото: DepositphotosDepositphotos

Наиболее действенным способом избавиться от похмелья эксперт назвал прием витаминов группы В, абсорбирующих препаратов или аскорбиновой кислоты.

Неплохим решением будет также контрастный душ. Казанцев предлагает воспользоваться такой схемой: пять секунд стоять под теплой водой, пять секунд под холодной, чередуя смену температур несколько раз. Эксперт отмечает, что этот способ подходит только тем, у кого нет проблем с сердечно-сосудистой системой.

Действенным способом избавления от похмелья станет и употребление большого количества жидкости. Особенно минеральной воды с высоким содержанием щелочи, которая поможет восстановить электролитный баланс.

Безвредным решением проблемы с похмельем может стать также включение в меню горячих жирных супов. При условии, что у человека нет проблем с печенью и поджелудочной железой.

И еще один отличный удар по похмелью — простая прогулка на свежем воздухе, которая поможет ускорить выведение токсинов из организма.

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