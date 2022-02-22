Названы пять неочевидных причин ожирения

Не только избыточное питание и малоподвижный образ жизни могут провоцировать развитие ожирения. О неявных причинах возникновения этого заболевания «Известиям» рассказала Оксана Михалева – эндокринолог, диетолог и кандидат медицинских наук.

Эксперт назвала генетику первой причиной появления избыточного веса. Именно она влияет на аппетит, скорость метаболизма, телосложение и то, где откладывается жир.

Стресс также влияет на вес, провоцируя «эмоциогенные переедания».

«Некоторые люди в момент стресса или после него испытывают тягу «заесть» стресс. При этом в обычное время они питаются нормально или даже диетически», – пояснила диетолог.

Третья причина связана с выработкой мелатонина, который необходим для сжигания жира во время ночного сна и подавления кортизола гормона стресса. Поэтому если вы регулярно нарушаете режим сна и отдыха, то это чревато появлением лишних килограммов.

Употребление алкоголя тоже сказывается на весе. Спиртосодержащие напитки калорийны сами по себе (как фруктовые соки, кофе с добавками), но также они повышают аппетит, что приводит к перееданию.

Пятая неочевидная причина набора веса – перекусы и чаепития, которые многие часто даже и не замечают.

«Стаканчик кофе, взятый по пути на работу, незаметно добавит лишних 150-180 калорий в день и 5-6 килограммов веса за год. Сюда же относятся сладкие йогурты и молочные коктейли», – прокомментировала Михалева.