Назван возраст, после которого скорость работы мозга замедляется

Исследователи выяснили, что когнитивные способности не связаны со скоростью реакции, которая начинает замедляться уже в 20 лет. Ученые провели онлайн-тестирование более 1,2 миллиона человек, участникам эксперимента задавали разнообразные вопросы. У всех была разная скорость ответа. Ученые заметили, что более медленные ответы были вызваны тем, что с возрастом люди становятся более вдумчивыми и осторожными, они стараются избегать неверных ответов. Также со временем меняется двигательная реакция, в том числе это влияет и на скорость нажатия кнопок на клавиатуре.