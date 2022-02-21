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1 час назад

Назван возраст, после которого скорость работы мозга замедляется

Стелла Шмель

Ученые из Института психологии Гейдельбергского университета в Германии раскрыли, в каком возрасте мозг настигает безвозвратное старение. Это специалисты выяснили, проверив свою гипотезу рядом исследований, их результаты опубликованы в журнале Nature Human Behavior.

Назван возраст, после которого скорость работы мозга замедляется
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследователи выяснили, что когнитивные способности не связаны со скоростью реакции, которая начинает замедляться уже в 20 лет. Ученые провели онлайн-тестирование более 1,2 миллиона человек, участникам эксперимента задавали разнообразные вопросы. У всех была разная скорость ответа. Ученые заметили, что более медленные ответы были вызваны тем, что с возрастом люди становятся более вдумчивыми и осторожными, они стараются избегать неверных ответов. Также со временем меняется двигательная реакция, в том числе это влияет и на скорость нажатия кнопок на клавиатуре.

В конце концов, ученые выяснили, что умственные способности не снижаются вплоть до 60 лет.

Исследователи считают, что это понимание позволит в дальнейшем по-другому посмотреть на возрастные изменения, которые происходят с людьми.

Ранее мы писали, что иммунолог предупредил о воспалении мозга при COVID-19.

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