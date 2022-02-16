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40 минут назад

Иммунолог предупредил о воспалении мозга при COVID-19

Мария Каткова

Иммунолог и кандидат-медицинских наук Николай Крючков рассказал, что при коронавирусе у людей в редких случаях может появиться энцефалит или энцефаломиелит. Об этом сообщает Ura.ru.

Иммунолог предупредил о воспалении мозга при COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он подтвердил, что энцефалит или энцефаломиелит, то есть воспаление мозгового вещества, может встречаться у людей при коронавирусе, но природа его происхождения еще обсуждается.

"Он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером. Но это скорее смешанная история, не классический вирусный энцефалит"

Энцефалит — группа заболеваний, при которой у человека происходит воспаление мозга. Как и другие инфекционные заболевания, энцефалиты классифицируют по причинам их появления: вирусные и микробные, инфекционно-аллергические, аллергические и токсические.

Ранее сообщалось, что врач рассказал о воспалении мочевого пузыря при коронавирусе.

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