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1 час назад

Врач рассказал о новом воспалении при омикроне

Диана Товсепова

При штамме коронавируса «омикрон» у больных стала развиваться болезнь мочевого пузыря. Об этом рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU.

Врач рассказал о новом воспалении при омикроне
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Пациенты начали жаловаться на то, что на фоне «омикрона» у них стал развиваться цистит. Мы можем предполагать, что связано это с анатомо-физиологической близостью мочевых путей и кишечника», — рассказал он.

По словам специалиста, при COVID-19 зачастую возникают проблемы с работой желудочно-кишечного тракта — развиваются боли в животе и расстраивается стул. Такие осложнения могут развиваться также из-за вирусной атаки на организм зараженного.

Ранее мы писали об отличительной черте головной боли при омикроне. Характерным отличием такой боли является сдавливание как бы всей головы, а не одной стороны. По словам специалистов, головную боль на фоне омикрона можно снять подручными средствами.

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