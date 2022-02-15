Врач рассказал о новом воспалении при омикроне

При штамме коронавируса «омикрон» у больных стала развиваться болезнь мочевого пузыря. Об этом рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU.

«Пациенты начали жаловаться на то, что на фоне «омикрона» у них стал развиваться цистит. Мы можем предполагать, что связано это с анатомо-физиологической близостью мочевых путей и кишечника», — рассказал он.

По словам специалиста, при COVID-19 зачастую возникают проблемы с работой желудочно-кишечного тракта — развиваются боли в животе и расстраивается стул. Такие осложнения могут развиваться также из-за вирусной атаки на организм зараженного.