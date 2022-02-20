Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о пользе гематогена, который продается в аптеках. По его словам, это средство не повышает уровень гемоглобина в крови. Об этом он рассказал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", выпуск доступен на YouTube-канале.

По словам эксперта, советский гематоген, в отличие от современного, содержал бычью кровь. Медик поставил под сомнение то, что гематоген современного состава имеет такие же полезные свойства.:

"Анемия была повальным бичом в советское время, и бычья кровь была железом. Конечно, неэффективно, но как-то повышала гемоглобин".

Кроме этого, Мясников добавил, что препараты с содержанием железа нужно принимать в сочетании с глюкозой, чтобы оно усваивалось организмом. Поэтому для приготовления советского гематогена бычью кровь варили с сахаром.